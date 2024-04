Il rimedio contro l'influenza di Kourtney Kardashian è bere un bicchiere di latte materno. A rivelarlo è stata la stessa imprenditrice sui social. "Mi sono appena scolata un bicchiere di latte materno perché non mi sentivo bene", ha scritto Kourtney Kardashian nelle storie su Instagram.

Kourtney Kardashian, 44 anni, è diventata mamma del quarto figlio lo scorso novembre. Da quel momento, l'imprenditrice ha spesso sensibilizzato sul post parto e sull'allattamento al seno, mostrandosi sui social mentre allatta oppure mentre usa il tiralatte.

"Il vostro corpo è bellissimo in tutte le fasi. Durante la gravidanza cresciamo, nel post parto guariamo e ci riduciamo. Il periodo che secondo me è il più difficile per i nostri corpi è quello dell'adattamento. E se allattate al seno, è tutt'altra storia, sto cercando di essere gentile con me stessa dato che il mio corpo sta trovando una nuova normalità", aveva scritto sui social.

Mamma di Mason, 14 anni, Penelope, 11, e Reign, 6 - avuti dalla relazione con Scott Disick - e del quartogenito Rocky Thirteen - avuto con Travis Barker -, Kourtney Kardashian non ha nascosto che la quarta gravidanza non è stata semplice per lei. L'imprenditrice aveva dovuto subire infatti un intervento in utero per salvare la vita al bambino.