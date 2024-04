Kledi Kadiu ha compiuto 50 anni, la dedica della moglie Charlotte Lazzari

Charlotte Lazzari celebra sui social i 50 anni del marito Kledi Kadiu, compiuti domenica 7 aprile, e lo fa con una serie di scatti che raccontano la loro storia d'amore, dalla nascita dei figli al matrimonio. "8 pianeti. 196 Paesi. 7 Mari. 900.000 isole. 7.942.645.086 persone. E io ti ho trovato. Tanti auguri a te, ai tuoi 50 e a tutto quello che verrà", scrive la ballerina e insegnante di yoga su Instagram, a corredo di dieci immagini in cui compaiono da soli e insieme ai loro figli Gabriel, nato il 29 agosto 2021, e Lea, nata il 12 gennaio 2016.

Kledi Kadiu, l'amore per i figli e la malattia di Gabriel

"Da quando sono padre la mia vita è cambiata in meglio - aveva raccontato in un'intervista a Verissimo Kledi Kadiu, sposato con Charlotte Lazzari dal 28 giugno 2018 - Ho provato una gioia indescrivibile quando è nata, e tuttora sono al settimo cielo, perché, anche se Lea cresce, ogni giorno è una scoperta. Lei è una bambina dinamica, che ci regala tanta positività". Nell'ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin, a febbraio 2024, il ballerino si era invece concentrato sulla malattia del secondogenito, a cui dopo la nascita era stata diagnosticata la meningo-encefalite. "Sarà sicuramente un percorso lungo nel tempo, ma siamo soddisfatti - Aveva raccontato - La sua gioia di vivere ci sorprenderà. Passo dopo passo sta andando bene", afferma il ballerino e coreografo. E ancora: "Gabriel mi sta insegnando a prendere la vita per come viene, che bisogna rimboccarsi le maniche e guardare Quindi, Kledi Kadiu si era anche soffermato sul ruolo della moglie e sull'importanza della famiglia: "Charlotte è la mamma e come tale è il pilastro della casa, anche dei nostri figli. Non c’è niente di più speciale che possa capitare a un uomo nella vita se non quella di diventare papà e costruire una famiglia".