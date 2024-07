Star 10 luglio 2024

Kevin Bacon "si traveste" da persona comune: "Fa schifo, meglio essere famosi"

L'attore Kevin Bacon ha voluto provare per un giorno a essere una persona comune e ha raccontato l'esperimento in un'intervista: "Le persone mi spingevano, mi passavano davanti, ho dovuto fare la fila per prendermi un caffè"