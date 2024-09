Kerem Bursin, le foto in gondola a Venezia

Anche Kerem Bursin non riesce a resistere al fascino unico della città di Venezia.

L'attore turco, noto e molto amato in Italia per le serie Love is in the air e If You Love, sta trascorrendo alcuni giorni a Venezia e pubblica alcuni scatti sul suo profilo Instagram.

"Quando sei a Venezia con un gruppo di persone fantastiche", scrive Kerem Bursin condividendo foto e video mentre attraversa i canali della città su una gondola.

Kerem Bürsin, l'intervista a Verissimo

Ospite nello studio di Verissimo nel settembre 2021, Kereme Bursin aveva parlato della sua infanzia e della storia d'amore vissuta con la collega Hande Erçel, con cui aveva condiviso il set di Love is in the air. Durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, l'attore aveva anche voluto condividere un messaggio per la parità di genere: "Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera, di prendere i mezzi pubblici e di come sono vestite. Viviamo tutti nello stesso mondo, ma gli uomini non hanno queste preoccupazioni".