Kerem Alışık: "Sono single"

Kerem Alışık parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere single: "Al momento non ho una relazione, non sto con nessuno". L'attore, che presta il volto a Fekeli di Terra amara, è stato sposato con la collega Sibel Turnagöl, da cui, nel 1988, ha avuto il figlio Sadri. "Ero sposato, ma sono divorziato da 25 anni", afferma Kerem Alışık. L'attore in questi anni ha avuto delle relazioni, ma oggi afferma di essere single. "Da tre anni vivo la solitudine e la apprezzo, anche se mi piacerebbe avere una compagna di vita", dice Kerem Alışık.