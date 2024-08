Katy Perry e Orlando Bloom, il lancio in mare dall'elicottero

Vacanze avventurose per Katy Perry e Orlando Bloom. La coppia si è lanciata, mano nella mano, in mare da un elicottero. A pubblicare le immagini sui social la cantante, 39 anni, che ha dedicato al compagno, 47 anni, anche i versi del suo nuovo brano Lifetimes: "Like the stars are in the sky, You and I will find each other, In every single life".

Legati prima dal 2016 al 2017 e poi dal 2018 - dopo un anno di pausa - Katy Perry e Orlando Bloom nel 2020 sono diventati genitori di Daisy Dove. Nel 2019 era arrivata anche la proposta di matrimonio. Secondo People, si sarebbero voluti sposare in Giappone nel 2020, ma hanno rimandato il matrimonio a causa della pandemia Covid.

La coppia condivide spesso sui social romantiche dediche. "Ogni volta che mi ricordo di questo viaggio insieme, sorrido", aveva scritto Orlando Bloom sui social in occasione del compleanno della compagna. Di recente, l'attore aveva parlato del suo amore per la cantante in un'intervista: "Mi sono innamorato di Katheryn, una ragazza di Santa Barbara. Abbiamo due carriere importanti, ma io penso solo di continuare a tornare da lei, a tenere la sua mano, a camminare dietro di lei sulla sabbia per costruire insieme un castello".