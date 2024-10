Katia Ricciarelli e l'identikit dell'uomo ideale: "Deve essere più giovane di me di una ventina di anni"

Katia Ricciarelli descrive a Verissimo il suo uomo ideale e parla dell'amore oggi: "Ho dei corteggiatori, mi vengono anche a suonare a casa, ma io non apro, non si sa mai"

Katia Ricciarelli descrive a Verissimo il suo uomo ideale. "Deve essere più giovane di me di una ventina di anni. Poi deve amare la natura, deve farmi da damo di compagnia, deve essere intelligente, ironico, allegro e non deve rompere le scatole", afferma Katia Ricciarelli, 78 anni.

Katia Ricciarelli è stata legata dal 1972 al 1984 al tenore José Carreras ed è stata sposata dal 1986 al 2004 con Pippo Baudo. Nel 2022 a Verissimo aveva dichiarato di avere un uomo nella sua vita che le aveva fatto la proposta di matrimonio. Oggi però Katia Ricciarelli è tornata single: "Mi sono chiesta: 'Ma voglio mettermi un estraneo in casa per poi fargli anche da badante?' e l'ho mandato via".

Oggi Katia Ricciarelli non smette di credere nell'amore e ammette di avere dei corteggiatori: "Mi vengono anche a suonare a casa, ma io non apro, non si sa mai".