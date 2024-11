Katia Follesa e Valeria Graci svelano i motivi della loro separazione nel 2012

Il duo comico racconta a Verissimo la verità sui motivi che hanno portato alla separazione nel 2012: "Per due anni non ci siamo parlate, poi ci siamo confrontate e chieste scusa"

Katia Follesa e Valeria Graci svelano per la prima volta a Verissimo i motivi che hanno portato alla separazione del duo comico nel 2012.

"Io e Katia abbiamo sempre avuto una grandissima complicità. Non l'ho mai sostituita in questi anni, ma ho camminato da sola. Per un periodo non ci siamo parlate, però abbiamo sempre avuto il coraggio di mandarci a quel paese e dirci con sincerità le cose che, secondo noi, non andavano", afferma Valeria Graci, 44 anni.

Katia Follesa, 48 anni, aggiunge: "Allora eravamo l'unico duo femminile e per tanti anni abbiamo lavorato duramente. Il successo era tanto e abbiamo iniziato a ricevere proposte anche singolarmente. Può succedere che a un certo punto si rompa qualcosa e che le strade si separino. Per due anni non ci siamo parlate, poi ci siamo confrontate e chieste scusa". Katia Follesa e Valeria Graci tornano infatti insieme a teatro nello spettacolo Ma non dovevamo vederci più?.