Katherine Kelly Lang è single. L'attrice, che interpreta Brooke Logan in Beautiful, parla a Verissimo della fine della sua relazione con Dominique Zoida, a cui è stata legata per undici anni: "Siamo separati da circa sei mesi, ma la nostra è ancora una storia d'amore perché, anche se non stiamo più insieme, rimaniamo grandi amici".

"Dominique è l'amore della mia vita. Abbiamo vissuto momenti fantastici insieme. Semplicemente c'è stata un'evoluzione del nostro rapporto", aggiunge Katherine Kelly Lang.

Per quanto riguarda invece il suo personaggio Brooke Logan: "In Beautiful mi sono sposata 18 volte, molte delle quali con Ridge". In Beautiful Brooke ha una relazione anche con Thorne Forrester, interpretato dal 1987 al 1989 da Clayton Norcross.

L'attore, in passato, aveva rivelato a Verissimo di aver avuto in quegli anni un flirt con Katherine Kelly Lang. L'attrice però a Verissimo afferma con affetto verso l'amico e collega: "Mi dispiace, ma non ricordo quel flirt. Era moltissimo tempo fa".