Kate Middleton, Kensington Palace rompe il silenzio: “La principessa sta lavorando da casa”

Kate Middleton sta lavorando da casa. A farlo sapere è stato un portavoce dei principi del Galles, rompendo così il silenzio dopo che nei giorni scorsi erano circolate diverse teorie sulla salute di Kate.

"La principessa del Galles sta lavorando da casa al suo progetto sull'infanzia Shaping Us", ha detto il portavoce al The Telegraph. Per quanto secca, è la prima dichiarazione ufficiale che arriva da Kensington Palace dopo il caso della foto ritoccata di Kate Middleton. E la seconda comunicazione dopo l'operazione all'addome a cui si è sottoposta la principessa lo scorso gennaio.

"La principessa di Galles sta continuando a riprendersi bene dall'intervento chirurgico addominale", aveva dichiarato sempre un portavoce al The Telegraph poco dopo l'intervento. Nonostante questa rassicurazione, molte teorie hanno iniziato a circolare sulla principessa, soprattutto dopo che quella che doveva essere la prima foto di Kate post operazione è risultata essere ritoccata, per stessa ammissione della principessa.

Di recente però Kate Middleton è stata vista per la prima volta anche in pubblico: un testimone si sarebbe imbattuto nella coppia reale al Windsor Farm Shop, emporio nei pressi della residenza in cui vivono i principi di Galles e considerato tra i negozi preferiti di William e Kate.