Kate Middleton sarebbe stata avvistata nel negozio preferito di Windsor

Dopo lunghe settimane di indiscrezioni, notizie e smentite in merito alle reali condizioni di salute di Kate Middleton, durante il weekend la principessa del Galles sarebbe stata avvistata in pubblico in compagnia del marito, il principe William. Come riportato dal Sun, un testimone si sarebbe imbattuto nella coppia reale al Windsor Farm Shop, emporio nei pressi della residenza in cui vivono i principi di Galles e considerato tra i negozi preferiti di William e Kate. "Dopo tutte le voci che circolavano, sono rimasto colpito nel vederli lì", avrebbe detto la fonte al tabloid britannico, descrivendo la principessa sorridente, rilassata e apparentemente in buona salute. Dichiarazioni che - pur senza foto - troverebbero conferma anche in altre testimonianze e che fanno ben sperare i sudditi del Regno Unito. Nelle stesse ore il Telegraph azzarda l'ipotetica presenza della principessa alla tradizionale passeggiata a Windsor verso la Cappella di St. George per la celebrazione della Pasqua, mentre si pensa che Kate possa tornare operativa il 17 aprile, quando i suoi tre figli rientreranno alla Lambrook School dopo le vacanze pasquali.