Kate Middleton compie 42 anni, gli auguri della royal family

Kate Middleton il 9 gennaio compie 42 anni e la famiglia reale le ha dedicato un messaggio di auguri sui social.

"Auguriamo un felice compleanno alla principessa del Galles!", si legge a corredo di uno scatto di Kate realizzato dal fotografo Chris Jackson il 6 maggio del 2023 in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla.

Kate in quell’occasione aveva incantato il pubblico mostrandosi per la prima volta in abito da cerimoniale, con mantello royal blu, e gli altri colori della bandiera britannica, e una tiara di foglie di Jess Collett in collaborazione con Alexander McQueen.

Secondo i tabloid britannici, le celebrazioni per il 42esimo compleanno della principessa del Galles sono iniziate già da qualche giorno nell’Adelaide Cottage di Windsor, dove Kate si è trasferita nel 2022 con il principe William e i loro tre figli George, Charlotte e Louis.

In previsione del ritorno a scuola dei principini dopo le festività natalizie, infatti, mamma Kate in questi giorni ha ricevuto cartoline di auguri disegnate dai figli e ha preparato dolci insieme alla madre Carole per celebrare questa data importante.

Inoltre, sempre secondo i tabloid, re Carlo III avrebbe intenzione di omaggiare la principessa del Galles dell’ambito titolo di Royal Lady of the Order of the Garter, in riconoscimento della grande lealtà dimostrata dalla principessa del Galles nei confronti della Corona.

L’Order of the Garter (Ordine della Giarrettiera) è una delle più alte cariche onorifiche della Corona del Regno Unito, creata sette secoli fa da Edoardo III, e solo il sovrano può scegliere a chi conferirla. Prima di Kate Middleton, la regina Elisabetta aveva assegnato questa onorificenza ai figli Anna ed Edoardo, al principe William, e a Camilla.

Nel video sotto, la storia di Kate Middleton