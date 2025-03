Kassandra Voyagis ricorda la mamma Nadia Cassini: "Se n'è andata in due mesi"

Kassandra Voyagis parla a Verissimo della malattia che ha portato via sua mamma Nadia Cassini, scomparsa lo scorso 18 marzo: "Aveva un cancro ai polmoni che poi si è diffuso al fegato"

Nonostante la distanza, Kassandra Voyagis ha cercato di stare accanto alla madre nella malattia: "Io vivo a Los Angeles, ci sentivamo spesso in videochiamata. Abbiamo avuto dai medici la notizia della gravità della malattia a gennaio. A febbraio sono venuta in Italia e abbiamo passato otto giorni insieme".

Dagli anni '90 Nadia Cassini viveva in provincia di Reggio Calabria, dove aveva sposato il mercante d'arte Giuseppe Furfaro. Kassandra Voyagis è nata dal precedente matrimonio dell'attrice con l'attore greco Yorgo Voyagis. Nel 1988 l'attrice e l'attore si separarono e la figlia fu affidata al padre.

A Kassandra Voyagis rimane il dispiacere di non essere stata accanto alla madre nei suoi ultimi giorni: "Domenica ci eravamo sentite in videochiamata e giovedì sarei venuta in Italia. Lei se n'è andata martedì 18 marzo. Quando l'avevo vista l'ultima volta a febbraio, lei aveva ancora tanti sogni e pensavo che avesse molto più tempo".