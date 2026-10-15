Kaley Cuoco è diventata mamma bis: è nata la seconda figlia dell'attrice di The Big Bang Theory

Kaley Cuoco è diventata mamma bis. L'attrice, 40 anni, ha annunciato la nascita della seconda figlia: Philomena Carmine Bobby. "Non ci sono parole per descrivere la sensazione di vivere tutto questo ancora una volta. Che benedizione. Siamo così grati per il percorso folle, imprevedibile, fatto di alti e bassi, che ci ha portati alla nostra piccola Philo ", ha scritto Kaley Cuoco, pubblicando alcuni scatti dopo il parto.

Mamma anche di Matilda, l'attrice ha aggiunto: "La nostra famiglia è ufficialmente al completo. È ora di portare a casa la sorellina di Matilda". Infine ha dedicato parole d'amore al compagno Tom Pelphrey: "La vita è esplosa nel momento in cui ci siamo incontrati e continua a regalarci doni. Ti amerò per sempre, papà di due bambine".



Nata nel 1985, Kaley Cuoco ha recitato in diverse serie tv di successo, raggiungendo grande popolarità con l'interpretazione di Penny in The Big Bang Theory. È legata all'attore Tom Pelphrey, con cui nel 2023 ha accolto la prima figlia Matilda Carmine Richie.