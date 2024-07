Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, l'addio alla cagnolina Duda: "Ci mancherai da morire"

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa condividono sui social il dolore per la scomparsa dell'amata cagnolina: "Sei arrivata come un bambino, avvolta in un copertina. Ti avevano buttata nella spazzatura vicino al canile"

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa condividono sui social il dolore per la scomparsa della cagnolina Duda, di 14 anni. "Dudona del mio cuore. Sei arrivata come un bambino, avvolta in un copertina, portata dal tuo papà da Olbia. Ti avevano buttata nel cassonetto della spazzatura vicino al canile", scrive la showgirl.

"Eri così spaventata, ma appena arrivata a casa hai capito che qui saresti stata amata. Ci hai dato così tanto in questi anni. Sei stata la mia amica, mia figlia, a volte anche mia mamma. Mi hai consolato così tante volte, hai tenuto al caldo i miei pancioni quando i tuoi fratellini ancora non erano nati. Che dormitone abbracciatine ci siamo fatte in questi anni. Tu mi capivi con uno sguardo", aggiunge Juliana Moreira, 42 anni.

"Grazie di tutto, per il tuo amore incondizionato e gratuito senza pretese. Io dicevo sempre che tu eri l’unica figlia che mi assomigliava, anche per l’appetito. Buona forchetta come la mamma e buona e dolce come il tuo papà Edoardo Stoppa. Ti sei fatta amare e coccolare da tutti, proprio tutti. Non hai mai morso neanche una mosca, ti sei fatta baciare da tutti e chiedevi anche il bis. Tu parlavi Dudona. Mi mancherai da morire. Sarai per sempre nel mio cuoricino, per sempre. Ti amo", conclude Juliana Moreira, pubblicando un video di alcuni momenti insieme a Duda.

Anche Edoardo Stoppa ha condiviso sui social un filmato degli anni trascorsi insieme a Duda. "La vita ha il cento per cento di mortalità. È una delle leggi più dure da accettare", scrive l'ex inviato di Striscia La Notizia, programma in cui si occupava proprio del benessere degli animali.

L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi aggiunge: "Io so, ci penso spesso: siamo di passaggio e dobbiamo goderci ogni istante sulla Terra. Nonostante questa consapevolezza, quando arriva il momento di perdere una compagna di vita come Duda, ti ritrovi con un grande vuoto dentro. Mentre cerchi di andare avanti con le occupazioni della giornata e con le pratiche di routine, ti accorgi che di colpo ti manca l’aria e percepisci, ancora in modo più chiaro, quanto questa meravigliosa creatura, salvata da un cassonetto della spazzatura, abbia condiviso 14 anni meravigliosi con te e la tua famiglia". "Grazie per tutto quello che ci hai regalato Duda, grazie per essere stata tutto quello che per me dovrebbe essere un cagnolino. Grazie per essere stata parte integrante, per tutta la tua vita, della nostra famiglia. Mi manchi, ti amo. Fai buon viaggio", conclude Edoardo Stoppa, 54 anni.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa avevano presentato Duda ospiti a Verissimo: "Duda ha 13 anni, è la nostra vecchiettina di casa".