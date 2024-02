Julia Roberts, la dedica al marito Daniel Moder: “Sei la luce che illumina il nostro mondo”

Julia Roberts pubblica una bellissima foto insieme al marito Daniel Moder in occasione del 55esimo compleanno del direttore della fotografia

Julia Roberts condivide sui social una bellissima foto insieme al marito Daniel Moder, in occasione del suo 55esimo compleanno. "Buon compleanno a questo fantastico uomo che illumina il nostro mondo", scrive l'attrice, 56 anni, sui social come didascalia dell'immagine.

Julia Roberts e Daniel Moder si sono conosciuti nel 2000 sul set del film The Mexican - Amore senza la sicura, di cui lei era protagonista e lui il cameraman. Daniel Moder allora era sposato con Vera Steimberg, Julia Roberts invece era legata a Benjamin Bratt.

Dopo aver interrotto le rispettive storie, l'attrice e il cameraman si sono sposati nel 2002 con un matrimonio a sorpresa: gli ospiti erano stati invitati nella residenza di Daniel Moder a Taos, in New Mexico, pensando di dover partecipare a una festa in occasione del giorno dell'Indipendenza, visto che era il 4 luglio.

A novembre del 2004 sono diventati genitori dei gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter. E nel 2007 hanno accolto il loro terzo figlio Henry.

Nel 2018 in un podcast con Gwyneth Paltrow, Julia Roberts aveva definito l'incontro con Daniel Moder "il primo vero terremoto della sua vita". "La decisione migliore che abbia mai preso nella mia vita è stata legarmi a Daniel Moder", aveva detto l'attrice.