Jean-Paul Gaultier ospite a Verissimo

Lo stilista sarà ospite a Verissimo sabato 17 febbraio, in onda alle 16.30 su Canale 5

Jean-Paul Gaultier

Il celebre stilista francese Jean-Paul Gaultier sarà ospite a Verissimo sabato 17 febbraio, dalle 16.30 su Canale 5.

Jean-Paul Gaultier, nasce ad Arcueil, in Francia, il 24 aprile 1952. Cresciuto nei sobborghi di Parigi, Gaultier non frequenta scuole per stilisti, ma, da quando è molto giovane, inizia a mandare dei bozzetti direttamente agli stilisti di alta moda.

Il primo a notarlo fu Pierre Cardin, che, impressionato dal suo talento, lo assume come assistente nel 1970. Nel 1981 realizza la sua prima collezione, caratterizzata da uno stile irriverente. Molte delle sue collezioni successive, invece, sono basate sullo street wear e sulla cultura popolare.

Jean-Paul Gaultier è noto anche per essersi avvalso spesso di modelli e modelle non convenzionali, andando oltre gli stereotipi.