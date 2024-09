Jasmine Paolini ospite a Verissimo

Una delle tenniste italiane più promettenti e talentuose, medaglia d’oro nel doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: la campionessa Jasmine Paolini si racconterà a Verissimo, sabato 21 settembre dalle 16.30 su Canale 5.

Nata nel 1996 a Castelnuovo di Garfagna (Lucca) da padre italiano e madre polacca, Jasmine Paolini ha esordito nella International Tennis Federation nel 2011 conquistando la sua prima finale in un torneo nel 2013.

Il suo talento e la sua determinazione le hanno permesso di scalare il ranking del tennis mondiale arrivando attualmente in top 5 del Wta. Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, Jasmine Paolini ha conquistato in coppia con Sara Errani uno storico oro in coppia, il primo nella storia del tennis italiano.