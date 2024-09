Jannik Sinner, addio alla zia Margith a cui dedicò la vittoria agli US Open

Addio a Margith Rauchegger, zia del campione di tennis Jannik Sinner. Margith era la sorella della mamma del tennista. Malata da tempo, è scomparsa all'età di 56 anni.

A zia Margith, Jannik Sinner aveva dedicato la vittoria agli US Open: "Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute".