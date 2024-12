Jane Alexander: "Mio padre scelse di non curarsi dal cancro"

L'attrice parla a Verissimo della scomparsa di suo padre: "Mio padre scelse di non fare la chemioterapia per non stare male nel tempo che gli restava

Jane Alexander parla a Verissimo della scomparsa di suo padre, malato di cancro. "Quando gli diagnosticarono il tumore, gli diedero due anni di vita senza cure, da tre a cinque se avesse fatto chemioterapia", racconta l'attrice, 51 anni.

Il padre di Jane Alexander decise di non sottoporsi alle cure: "Mio padre scelse di non fare la chemioterapia per non stare male nel tempo che gli restava. È durato esattamente due anni".

Degli ultimi due anni della vita del papà, l'attrice ricorda: "Lo sai che sta per morire ma pensi sempre: 'Magari si sono sbagliati'. Mi ricordo che era molto magro e molto imbarazzato per una serie di problematiche legate al tumore". Il padre dell'attrice ha lavorato nel mondo del doppiaggio: "Mi ricordo che ha sempre continuato a lavorare e che prima di morire tutte le doppiatrici sono andate a trovarlo".