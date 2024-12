James Franco, l'intervista in 100 secondi

Dall'adolescenza difficile alla decisione di prendere una pausa dalla carriera fino ai sogni per il futuro: James Franco si è raccontato a Verissimo.

Alla domanda come sia stata la sua adolescenza, l'attore hollywoodiano ha risposto: "Diciamo che mi sono messo un po' nei guai. Mi hanno arrestato un po' di volte. Sono finito nei guai un po' di volte. Per fortuna poi ne sono uscito a 17 anni quando ho iniziato a recitare, ho trovato cosa mi piacesse fare e non mi hanno più arrestato".

Nonostante la recitazione l'abbia salvato, dopo molti anni di brillante carriera James Franco ha deciso di prendere una pausa dal cinema: "Avevo bisogno di distanziarmi dal lavoro. Da giovane la recitazione mi ha salvato, ma con il passare degli anni non mi piaceva che fosse l'unica cosa che mi descrivesse. Volevo distanziarmi: mettere uno spazio tra me e la carriera. Volevo anche trovare dei valori oltre al lavoro e fare radici in qualcos'altro: relazioni, amicizie".

Parlando invece dell'amore oggi: "Ho una relazione da un bel po'". Nel suo nuovo film Hey Joe, l'attore hollywoodiano interpreta il ruolo di un padre. Alla domanda se volesse diventare papà in futuro, James Franco, 46 anni, ha risposto: "Mi piacerebbe, anche se forse è un po' tardi. In alcuni aspetti della vita sono stato precoce, in altri invece sono un po' in ritardo".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di James Franco a Verissimo.