Jacopo Sol ospite a Verissimo

Jacopo Sol, nome d’arte di Jacopo Porporino, è un cantautore pugliese di 22 anni. Ha scelto il nome “Sol” ispirandosi alla prima nota che ha imparato a suonare da bambino sulla chitarra, il sol maggiore. Nel 2022 si trasferisce a Milano per inseguire il sogno della musica, iscrivendosi contemporaneamente alla facoltà di Economia.

Prima di entrare ad Amici 24, aveva già pubblicato alcuni singoli di successo con Universal Music e scritto per artisti noti come Giorgia. Nel 2023 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Cose che non sai”.

Ad Amici, Jacopo si distingue per la voce particolare e la personalità timida, riuscendo ad accedere al Serale nella squadra di Rudy Zerbi. Il suo percorso ad Amici è stato segnato anche da una relazione con la ballerina Francesca Bosco.

Jacopo è stato eliminato nella settima puntata del Serale, il 3 maggio 2025, dopo aver perso il ballottaggio contro Alessia Pecchia, a un passo dalla semifinale.