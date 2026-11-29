Izabela e Giorgio Manili condividono a Verissimo il dolore per la scomparsa del figlio Michael, che si è tolto la vita a 15 anni lo scorso 11 novembre.

Nato con il nome di Viktoria, il figlio aveva espresso il desiderio di farsi chiamare Michael. Secondo il racconto dei genitori, Michael avrebbe subito episodi di bullismo sin dalla prima media. "I ragazzi non lo accettavano, non volevano capire che chiamarsi Michael non cambiava la persona che conoscevano prima. Gli dicevano: 'Tu devi morire'. Gli buttavano le sigarette addosso. Aveva paura di uscire al campetto della chiesa", racconta mamma Izabela. Dopo la sua morte, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio.

A Verissimo Izabela e Giorgio Manili ricordano il tragico giorno in cui Michael si è tolto la vita. "Quella mattina non sarebbe andato a scuola. Aveva espresso il desiderio di restare a casa perché il ragazzino con cui si vedeva l'aveva lasciato. Quella mattina sono entrata nella sua cameretta e gli ho detto: 'Se mamma non torna precisamente all'una, comincia a preparare il pranzo' e gli ho dato un bacio sulla spalla. Mi ha fatto un cenno con la testa. Sono uscita di casa, ho aperto il box auto, ma non trovavo la chiave della macchina, sono risalita in casa. Ho trovato la chiave e ho pensato: 'Chissà che segno è questo qua che sono dovuta tornare'". È stato Giorgio Manili a vedere il figlio per primo dopo il gesto. "L'ho accarezzato mentre lo rianimavano, era ancora tiepido", racconta in lacrime.

Michael aveva già tentato due volte di togliersi la vita e i genitori avevano intrapreso un percorso per aiutarlo, affidandosi a psicologi e psichiatri. "Diceva sempre anche a chi lo seguiva: 'Io non voglio vivere. Io mi vorrei suicidare'", dice la mamma. Tra le preoccupazioni del ragazzo c'era anche la possibilità di essere trasferito in una comunità. "Lui era molto spaventato dall'idea di andare in comunità, per lui rappresentava un problema", racconta Izabela. Per quanto riguarda l'apertura del fascicolo per istigazione al suicidio, Izabela e Giorgio Manili dicono: "Aspettiamo fiduciosi la verità. La morte di Michael rimarrà sulla coscienza di chi ha sbagliato, dei bulli. È l'unica punizione che possiamo dare".



