Iva Zanicchi: "A 84 anni ho iniziato a fumare"

Iva Zanicchi ha festeggiato di recente 84 anni. Non è un periodo facile per la cantante a causa dei problemi di salute del compagno Fausto Pinna.

"Dato che sono spesso a casa da sola e mi viene la tristezza perché sto vivendo un periodo particolare, a 84 anni ho iniziato a fumare", rivela Iva Zanicchi.

E aggiunge: "Ho voluto provare due mesi fa, però adesso, finito il pacchetto di sigarette, voglio smettere".

Iva Zanicchi però invita a non seguire il suo esempio: "Non fate come me, il fumo fa malissimo. Il mio compagno ha un tumore ai polmoni proprio a causa del fumo".