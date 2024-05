Isobel Kinnear compie 21 anni, la festa a sorpresa di Giulia Stabile

"Giulia, la mia principessa dal cuore grande, ha organizzato tante sorprese per me oggi": la ballerina ha festeggiato il compleanno con alcuni amici e colleghi

Isobel Kinnear ha compiuto 21 anni e l'amica e collega Giulia Stabile ha organizzato per lei una festa a sorpresa.

"Sono la ragazza più fortunata del mondo con due famiglie agli estremi opposti della terra. Grazie mille a tutti per l'amore, non potrei essere più grata", ha scritto la ballerina australiana condividendo su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti con i suoi amici. "Sorpresa!", ha commentato Giulia Stabile.

"Questa è Giulia. Lei, la mia principessa dal cuore grande, ha organizzato tante sorprese per me oggi. Ti voglio bene", ha scritto Isobel nelle sue storie su Instagram.

Isobel Kinnear, l'intervista a Verissimo

Isobel, ospite a Verissimo, aveva parlato della sua avventura nella scuola di Amici: "Fare Amici è stato il mio sogno per cinque anni, e alla fine sono riuscita a entrare nella scuola. Io ho iniziato a ballare a 3 anni e non ho mai smesso".

E a proposito della sua famiglia, Isobel aveva detto: "Io ho un fratello maggiore, Josh, che va all'università e siamo molto legati. Quando ho partecipato ad Amici non ho visto la mia famiglia per sette mesi; è stata molto dura, ma ho imparato tante cose in questo periodo e sono molto grata per questo".