Isabella Ferrari e l'aborto a 17 anni: "Mi accompagnò mia mamma"

L'attrice parla a Verissimo della scelta dell'aborto che ha fatto a 17 anni: "Io ragazzina e mia madre che mi accompagna rimane per me un'immagine di grande libertà e di grande amore"

Isabella Ferrari parla a Verissimo dell'aborto che ha scelto di avere quando rimase incinta a 17 anni.

"Mi accompagnò mia madre - ricorda l'attrice, che oggi ha 60 anni. - Sono passati tanti anni e forse era qualcosa di rivoluzionario vedere una madre che accompagna una figlia ad abortire. Io ragazzina e mia madre che mi accompagna rimane per me un'immagine di grande libertà e di grande amore".

Isabella Ferrari ha poi avuto tre figli, ma non rimpiange la scelta fatta a 17 anni: "Per quello che ho vissuto io e per quello che penso, è sempre una questione legata all'amore: accettare di avere un figlio ha a che vedere con l'amore, non può essere un'imposizione. A volte ci sono problematiche, storie di violenza o di miseria, che non ti fanno accettare una gravidanza".