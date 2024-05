Ilayda Çevik è single: "Non ho ancora trovato l'uomo giusto"

L'attrice turca, che interpreta Betül in Terra amara, dice a Verissimo: "A volte mi chiedo se riuscirei a rinunciare a tutto per amore come ha fatto mia mamma. Credo che sarò pronta a diventare mamma quando avrò trovato dentro di me una risposta"

Ilayda Çevik parla a Verissimo dell'amore oggi. L'attrice turca, che interpreta Betül in Terra amara, assicura di essere single: "Non ho ancora trovato l'uomo giusto".

Cresciuta con una mamma molto presente e amorevole, che, a suo dire, "ha rinunciato alla sua vita per le figlie", Ilayda Çevik, 29 anni, non esclude in futuro di diventare mamma, oggi però non si sentirebbe ancora pronta per questo passo.

"A volte mi chiedo se riuscirei a rinunciare a tutto per amore come ha fatto mia mamma. Credo che sarò pronta a diventare mamma quando avrò trovato dentro di me una risposta. A oggi penso che non riuscirei a farlo per un uomo, ma per amore dei miei figli forse sì", spiega l'attrice turca.