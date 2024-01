Ilary Blasi a Verissimo: "Ho tentato di salvare il mio matrimonio"

Ilary Blasi è tornata a Verissimo per raccontare, per la prima volta in tv, la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Era stato l'ex calciatore infatti, in un primo momento, a chiedere un confronto alla conduttrice su un caffè che Ilary Blasi aveva preso con un ragazzo. "Prima di allora non c'era mai stata una crisi tra di noi, poi a un certo punto ho percepito che Francesco fosse diverso, quando mi ha chiesto spiegazioni su quell'incontro ho capito il motivo della sua strenezza", afferma Ilary Blasi, che ha subito ammesso di conoscere il ragazzo in questione, ma non di averlo incontrato. "In quel periodo ho sempre cercato un dialogo con Francesco, un chiarimento. Volevo salvare la nostra storia. Prima di mettere la parola fine al nostro matrimonio volevo provarci, ma non è bastato", afferma la conduttrice. Poche settimane dopo quell'episodio è Francesco Totti a finire nell'occhio del ciclone per le foto allo stadio: "Gli ho chiesto spiegazioni io a quel punto, lui ha negato e io gli ho creduto come sempre. Ho sempre creduto a mio marito". Quando però Ilary Blasi scopre il tradimento decide di mettere la parola fine: "Appena ho saputo la verità ho preso un'altra direzione".