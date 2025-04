Ilary Blasi e gli spoiler di "The Couple"

La conduttrice svela qualche anticipazione del suo nuovo programma "The Couple - Una vittoria per due"

Ilary Blasi rivela a Verissimo qualche anticipazione del nuovo programma che la vede alla conduzione: The Couple - Una vittoria per due, in onda dal 7 aprile su Canale 5.

"Ci saranno otto coppie legate tra loro da un'amicizia, da un legame di parentela o professionale. Giocando in coppia devono essere uniti e capirsi velocemente per arrivare a vincere il montepremi di un milione di euro", racconta la conduttrice, 43 anni.

"Ci saranno giochi e sfide in cui le coppie vinceranno le chiavi con cui poi apriranno la cassaforte con dentro il montepremi. Ci sarà un televoto e ci saranno delle eliminazioni", aggiunge Ilary Blasi.

Tra le coppie che parteciperanno al programma: " Benedicta e Brigitta Boccoli, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma Testa con la sorella, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi". "È bello che ci siano nomi inediti che non hanno mai partecipato a un reality", aggiunge la conduttrice.