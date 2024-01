Ilary Blasi ospite a Verissimo

Domenica 28 gennaio, in esclusiva a Verissimo, ritorna Ilary Blasi.

La conduttrice ha annunciato di recente sui social l'uscita del suo primo libro Che stupida. "Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. Che stupida è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso", ha scritto Ilary Blasi sui social, annunciando l'uscita del libro.

In un'intervista in uscita su 7 del Corriere della Sera, Ilary Blasi ha rivelato cosa l'ha ferita di più nel doloroso periodo della separazione da Francesco Totti: "Leggere che io sapessi tutto. Addirittura che fossimo una coppia aperta... forse era una coppia aperta, ma solo da una parte: non la mia".

E sulle voci di presunti tradimenti: "È stato detto che avevo dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto. Ma a quel punto la fantomatica coppia aperta a lui non è più andata bene, si vede. No, non è vero, come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Come se avessi dovuto ritenermi fortunata per essere stata 'la prescelta': stavo con il calciatore di fama planetaria e quindi dovevo chiudere gli occhi e stare zitta. Prima e anche dopo. Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna".