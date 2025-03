Ilary Blasi alle Maldive con la figlia Isabel

Ilary Blasi con la figlia Isabel alle Maldive

Giorni di mare per Ilary Blasi, che in questi giorni è alle Maldive con la figlia Isabel, di quasi nove anni. La conduttrice condivide nelle storie su Instagram alcuni scatti di questi momenti. Foto in cui si vedono madre e figlia abbracciate sulla spiaggia o mentre passeggiano sulla riva. Dietro di loro fa da sfondo il mare cristallino.

Oltre che di Isabel, Ilary Blasi è mamma anche di Cristian (2005) e Chanel (2007), nati tutti e tre dal matrimonio con Francesco Totti, terminato nel 2022. Dal 2023 Ilary Blasi è legata a Bastian Muller.

Ilary Blasi parla a Verissimo della storia con Bastian Muller

Ospite a Verissimo, Ilary Blasi aveva parlato della storia d'amore con Bastian Muller. "Questi due anni insieme sono volati. Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte. È stata una cosa totalmente inaspettata, una sorpresa. È un valore aggiunto. Nella mia famiglia sono tutti pazzi di lui", aveva raccontato lei.

Sempre a Verissimo, ma in un'altra occasione, la conduttrice aveva parlato di come i suoi figli avevano superato la separazione dal marito Francesco Totti: "All'inizio di tutta questa storia li ho visti un po' destabilizzati, e lo stesso subito dopo. Adesso mi sembra che abbiano trovato anche loro un equilibrio".