Ilary Blasi invita Francesco Totti a cena: "La porta è sempre aperta"

A Verissimo le parole di Ilary Blasi tratte dal suo libro "Che stupida": "La coppia potrà non esserci più, ma della nostra famiglia saremo sempre parte"

Ilary Blasi presenta a Verissimo il suo primo libro Che stupida – la mia verità, in uscita il 30 gennaio.

In un estratto del libro, la conduttrice ripensa alla sua storia con Francesco Totti: "Credo che la famiglia costruita con lui non sia scomparsa [...]. Non rinnego nulla, perché dovrei? Sono una donna fortunata, ho vissuto una magnifica storia d'amore da cui sono nati tre capolavori".

Nel volume, Ilary Blasi tende la mano a Francesco Totti: "Siccome ti conosco bene, il primo passo lo faccio io, d'accordo Francè? Aggiungo una tovaglietta e apparecchio per cinque. Ti metto qua, al tuo vecchio posto: a capotavola. La coppia potrà non esserci più, ma della nostra famiglia saremo sempre parte. Ci basta volerlo. Ora scolo gli spaghetti, chiamo i nostri figli e tutti insieme ti aspettiamo a cena. Verrai?".

A proposito di queste parole, Ilary Blasi a Verissimo dice: "Mi auguro che venga. La porta di casa è sempre aperta".

A proposito delle famiglie allargate, la conduttrice dice: "Preferisco quelle tradizionali, ma se le cose stanno così mi adeguo, mi adatto. È chiaro che la nostra non sia più una famiglia standard , però saremo sempre genitori".