Il Volo: "Non ci dividiamo"

Il Volo commenta a Verissimo le voci di una presunta rottura tra i tre cantanti Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone.

"Il Volo non si divide, rassegnatevi", assicura Piero Barone. Gianluca Ginoble spiega il battibecco che ha avuto proprio con Piero durante un'intervista in radio: "Stando tutti i giorni insieme, a volte ci dimentichiamo delle telecamere. Non volevamo discutere, ma anche se fosse qualche discussione ci sta, succede in tutte le famiglie".

Nel 2024 Il Volo festeggia 15 anni di carriera. A proposito dicono: "Sono stati 15 anni bellissimi in cui abbiamo imparato a convivere".