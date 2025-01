Ignazio Boschetto, il video del matrimonio con Michelle Bertolini

"Vi lasciamo ai ricordi del nostro matrimonio", scrivono Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini in un post congiunto condiviso su Instagram che racchiude alcuni emozionanti momenti delle loro nozze, celebrate lo scorso settembre. Il tenore de Il Volo e la modella, Miss Venezuela Internacional 2013, si sono sposati prima con rito civile e poi con un matrimonio intimo in famiglia sul Lago di Como, come ha raccontato lo stesso Ignazio Boschetto a Verissimo.

Ospite della trasmissione, il cantante de Il Volo ha parlato della sua storia d'amore con Michelle Bertolini: "Sono felicissimo, non desideravo altro. Forse è ancora presto per dirlo, ma la mia vita ha preso una forma che mi piace".

Il collega e amico Gianluca Ginoble gli ha dedicato delle tenere parole d'affetto: "Abbiamo passato metà della nostra vita insieme. Siamo come fratelli anche se ci sono stati contrasti in passato. Vederlo così felice mi rende felice".