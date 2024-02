Ibrahim Çelikkol, chi è Hakan di Terra amara

Scopriamo chi è l'attore turco, celebre per i ruoli di Hakan nella soap opera Terra Amara e di Mehdi in My Home My Destiny, che sarà ospite a Verissimo

Ibrahim Çelikkol, l'attore turco che interpreta Hakan nella celebre soap opera Terra amara, sarà ospite a Verissimo sabato 10 febbraio.

Ibrahim Çelikkol nasce a Izmit, in Turchia, il 14 febbraio 1982. Da giovane gioca a basket a livello professionistico, ma è costretto a smettere a causa di un infortunio.

Inizia la sua carriera come modello, ma successivamente entra nel mondo dello spettacolo grazie al regista Osman Sinav. Dal 2009 la sua carriera è in continua ascesa e Ibrahim diventa famosissimo in Turchia e nel mondo.

In Italia, Ibrahim Çelikkol è conosciuto per i ruoli di Mehdi Karaca e Hakan Gümüşoğlu nelle serie tv My Home My Destiny e Terra amara.

Dal 2017 al 2022 è stato sposato con Mihre Mutlu, dalla quale ha avuto un figlio che si chiama Ali, nato nel 2019. Nel 2022, dopo cinque anni di matrimonio, la coppia ha divorziato e oggi è fidanzato con l’attrice e conduttrice Natali Yarcan.

Nel video sopra, scopriamo chi è Hakan di Terra amara.