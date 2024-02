I professori di Amici a Verissimo: "Siamo i primi tifosi dei nostri ragazzi"

I sei professori di Amici Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo raccontano a Verissimo alcuni retroscena del talent show di Canale 5.

"Litighiamo sempre", scherza Rudy Zerbi parlando del rapporto con i colleghi. "È un programma che ti porta così tanto ad essere supporter dei tuoi ragazzi e dei loro punti di vista che a volte si finisce anche per alzare i toni. Però dietro c’è sempre il cercare di portare avanti il tuo credo e i tuoi ragazzi".

Anche Anna Pettinelli sottolinea quanto al primo posto ci siano gli allievi della scuola: "Siamo i primi tifosi dei nostri ragazzi".

I professori di Amici discutono di quanto l'emozione giochi un ruolo di primo piano nel loro lavoro: "Posso emozionarmi per le cose che non so fare, se è per qualcosa che riguarda il mio ambito sono tranquilla", spiega Pettinelli.

Non è d'accordo Lorella Cuccarini: "L’emozione è bellissima e non bisogna lasciarsi sopraffare, però è fondamentale: mi piace vivere quella sensazione che ti mette anche molta ansia, ma sapendola poi indirizzare diventa qualcosa di splendido".

Alessandra Celentano aggiunge: "L’emozione deve esserci per forza sempre, altrimenti non c’è neanche il piacere di fare quello che stai facendo". Della stessa opinione è Emanuel Lo: "Io sono sempre emozionato, anche adesso. Vivo emozionato, però più passa il tempo e più riesco a incanalare questa cosa".

I docenti discutono poi di come comportarsi di fronte alle sconfitte dei ragazzi. Anna Pettinelli ha le idee chiare: "Indorare la pillola non è mai formativo". Emanuel Lo risponde: "Però c’è anche modo. C’è anche il no che dà speranza". Secondo Alessandra Celentano, però, "non sempre c’è speranza". "Magari sei la persona giusta nel momento sbagliato", chiude Rudy Zerbi.