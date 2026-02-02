Gli highlights di Verissimo del 31 gennaio e dell'1 febbraio

Dalla replica di Thais Wiggers sulla differenza d'età con il nuovo compagno alla stima di Samira Lui per Gerry Scotti: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.
Alessandro Tersigni ha condiviso la paura per la nascita della figlia: "Mia moglie ha avuto un distacco di placenta". Valeria Graci ha rivelato di avere un nuovo amore: "Io e Antonio siamo una coppia da quasi tre anni". Carlo Conti si è raccontato a Verissimo: dal ricordo commosso della mamma alla paternità arrivata dopo i 50 anni. Ed Eva Riccobono ha rivelato le sue ultime parole dette al papà: "Adesso puoi andare a trovare tuo figlio".
A Verissimo il dolore di Simonetta e Giuseppe Mendico, genitori di Paolo Mendico, che si è tolto la vita a soli 14 anni: "Non avevamo avuto alcun sentore, nostro figlio amava la vita". E il difficile racconto di Paolo Campolo, l'eroe di Crans-Montana.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.