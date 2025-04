Direttamente dalla casa del Grande Fratello: Helena Prestes. Non perdete la sua intervista domenica 6 aprile alle 16.30 su Canale 5.

La storia di Helena Prestes

Nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile, Helena Prestes cresce in un quartiere vicino alle favelas. Qui sviluppa una forte passione per lo sport, in particolare per il basket, entrando a far parte di una squadra locale. Per aiutare economicamente la madre e le sorelle, però, decide di abbandonare la carriera sportiva e inizia a lavorare come modella all'età di 16 anni.

Questo lavoro permette a Helena di viaggiare e di trasferirsi a Milano. Si appassiona anche allo yoga, diventando istruttrice, e segue corsi di recitazione con l'obiettivo di diventare attrice.

Helena Prestes partecipa a diversi reality show: nel 2023 è una delle protagoniste de L'Isola dei Famosi, e successivamente prende parte all'ultima edizione del Grande Fratello, dove si classifica seconda.

Durante il suo percorso nella Casa, Helena condivide la sua "linea della vita", raccontando di un'infanzia segnata dalla violenza domestica e dalla separazione dei suoi genitori. Nella Casa Helena Prestes si avvicina a Javier Martinez con cui inizia una storia d'amore.