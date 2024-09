Hazal Küçükköse, chi è Zeynep di Endless Love

Hazal Filiz Küçükköse, l'attrice turca che interpreta Zeynep nella soap opera Endless Love (Kara Sevda), sarà ospite a Verissimo sabato 28 settembre, dalle 16.30 su Canale 5.

Hazal Filiz Küçükköse è nata a Mersin il 9 febbraio 1988. Da adolescente si è trasferita con la famiglia ad Ankara, città dove si è laureata alla facoltà di scienze del dipartimento di chimica. Hazal ha una sorella gemella, Deniz, e due fratelli. È molto legata alla sua famiglia, in particolare a sua sorella gemella che definisce la sua metà.

La sua carriera nel mondo della recitazione inizia nel 2009. Ha preso parte a numerose serie, sia prima che dopo Endless Love. Proprio per il ruolo di Zeynep Hazal ha vinto diversi premi, come il Golden Object Awards come Miglior Attrice Non Protagonista. Dal 2014 al 2018 Hazal è stata sposata con il collega Tuan Tunalı, attore che ha conosciuto sul set della serie Deniz Yıldızı.

Nel video sopra, scopriamo chi è Zeynep di Endless Love.