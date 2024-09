Nel weekend di sabato 28 e domenica 29 settembre, l'attrice turca Hazal Filiz Küçükköse, volto di Zeynep nella serie Endless Love, sarà ospite nello studio di Verissimo.

Insieme a Silvia Toffanin, l'attrice si racconterà per la prima volta al pubblico italiano.

Hazal Filiz Küçükköse è nata a Mersina in Turchia nel 1988 e lavora come attrice e modella. Dopo aver conseguito la laurea in chimica presso l'Università di Ankara, ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2009 con la serie Deniz Yildizi.

Sul set di Deniz Yildizi incontra per la prima volta Tuan Tunalı e tra i due attori inizia una storia d'amore. La coppia si sposa nel 2014, ma decide di separarsi nel 2018.

In Endless Love, l’attrice interpreta Zeynep, sorella di Kemal e moglie di Ozan. Nel corso della serie, la vita di Zeynep sarà strettamente legata alle mosse di Emir, acerrimo nemico di Kemal.

Appuntamento con Verissimo sabato alle 16,30 e domenica alle 16.