Hande Soral: "Vorrei diventare di nuovo mamma"

L'attrice turca, che interpreta Ümit in Terra amara, è diventata mamma per la prima volta nel 2022 e non vede l'ora di allargare di nuovo la famiglia

Hande Soral parla a Verissimo della maternità. Diventata mamma per la prima volta nel 2022, l'attrice turca, che interpreta Ümit in Terra amara, dice: "Non sono mai stata così felice in tutta la mia vita. Da quando sono mamma vedo la vita in modo diverso. Un figlio è un dono di Dio".

Hande Soral, 36 anni, è cresciuta in una famiglia d'origine numerosa e sogna, in futuro, di allargare anche la sua famiglia, creata con l'attore turco İsmail Demirci. "Vorrei un altro figlio il più presto possibile. Adesso sto lavorando a un progetto, ma quando lo finisco, mi piacerebbe", rivela l'attrice turca.