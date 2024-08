Su Instagram, l’attrice turca di "Love is in the air" condivide alcuni scatti insieme alla sorella Gamze

Hande Erçel, nota per aver interpretato Eda Yildiz nella serie turca Love is in the air, ha condiviso alcuni scatti insieme a sua sorella Gamze su Instagram.

"Sorellanza", scrive l'attrice e modella nella didascalia del post.

Nella galleria pubblicata sui social, Hande Erçel mostra ai suoi follower il rapporto speciale che ha con sua sorella. Negli scatti, vediamo le due ragazze mentre ridono, giocano e si stringono in un dolce abbraccio.

Hande Erçel, il ricordo della mamma

Nel gennaio del 2024, Hande Erçel aveva ricordato sua madre Aylin, a cinque anni dalla sua scomparsa. L’attrice aveva condiviso su Instagram uno scatto dell’amata mamma, scomparsa nel 2019 a soli 48 anni, dopo aver combattuto contro il cancro.

“Mamma, sei nella mia mente ogni momento, sei nel mio cuore ogni istante. Vivo questa vita aggrappandomi al luccichio dei tuoi bellissimi occhi”, aveva scritto Hande.