Hande Erçel, il dolce gesto in ricordo della mamma: “Sto bene”

L’attrice di "Love is in the air" alza una tavoletta al cielo: “Mamma sto bene”

Hande Erçel ha voluto inviare un messaggio speciale alla madre Aylin, a cinque anni dalla sua scomparsa.

L’attrice di Love is in the air ha condiviso su Instagram uno scatto dell’amata mamma - scomparsa il 10 gennaio del 2019, a soli 48 anni, dopo aver combattuto contro il cancro - e una sua foto in cui appare sorridente immersa nella natura di fronte a una cascata con in mano una tavoletta di legno rivolta al cielo con incise le parole “Mamma sto bene”.

Hande Erçel a corredo delle immagini ha poi dedicato toccanti parole, accompagnate da un cuore, all’amata mamma: “Mamma, sei nella mia mente ogni momento, sei nel mio cuore ogni istante. Vivo questa vita aggrappandomi al luccichio dei tuoi bellissimi occhi”.

“Sto cercando di moltiplicare e far crescere tutto ciò che ci hai insegnato… l'amore che hai dato a noi e al mondo. Rido tanto come te, amo essere tua figlia. Possano i mari in cui nuoti essere infiniti...”, ha concluso Hande.

L'attrice turca era molto legata a sua madre e su Instagram le aveva dedicato un affettuoso messaggio anche nel giorno del suo compleanno. "Sono consapevole che ti assomiglio sempre di più, è una cosa che mi piace moltissimo. E sei così bella, mamma. Possa la tua nuova vita essere spesa nuotando in mari infiniti", aveva scritto sotto a una foto della donna da bambina e di loro due insieme.