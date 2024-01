Da Emma Stone a Timothée Chalamet e Kylie Jenner: ripercorriamo i vincitori dei Golden Globes 2024 e i look scelti dalle star per la serata

I Golden Globes 2024 hanno visto trionfare Oppenheimer e Povere Creature. A Emma Stone è andata la statuetta come "Miglior attrice in un film commedia o musical". Lily Gladstone è la "Miglior attrice drammatica".

Anatomia di una caduta è il "Miglior film internazionale". È di Billie Eilish la "Miglior canzone di un film" per la sua What Was I Made For? in Barbie.

Ma, come ogni anno, gli occhi erano puntati anche sui look scelti dalle star per la serata. La protagonista di Barbie Margot Robbie non poteva che optare per il rosa: il suo abito è un omaggio a Barbie SuperStar del 1977.

Cerimonia di coppia per Jennifer Lopez, che ha partecipato alla premiazione con il marito Ben Affleck. Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno scelto proprio i Golden Globes per il loro debutto ufficiale come coppia.

Nel video sopra, ripercorriamo i vincitori e i look dei Golden Globes 2024.