Gli auguri di Elodie per Andrea Iannone: "Amore mio"

Elodie ha condiviso sui social alcuni dolci momenti con il fidanzato Andrea Iannone. Il pilota, infatti, il 9 agosto compie 35 anni e la cantante ha voluto dedicargli alcune storie.

"Auguri amore mio", ha scritto su Instagram la cantante, aggiungendo un cuore dedicato al suo compagno. Nelle storie si vede prima Iannone da solo, poi tre scatti di coppia: uno a letto, uno in viaggio e un bacio tra i due.

Elodie e Andrea Iannone, la storia d'amore

La cantante Elodie Di Patrizi, 34 anni, e il pilota motociclistico Andrea Iannone avevano reso pubblica la loro relazione nell'ottobre del 2022, condividendo su Instagram la prima foto di coppia.

A distanza di due anni il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele: i due spesso condividono momenti di coppia tra viaggi, cene e momenti di semplice quotidianità. Più volte, durante alcune interviste, Elodie aveva parlato della sua relazione con Iannone, spiegando le qualità del pilota: "Ho bisogno di attenzioni, tantissime e Andrea me le dà. È dolce; lui comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro ed è il mio migliore amico".

Le voci sul matrimonio si rincorrono da tempo, ma Elodie ha spiegato di non voler correre: "Non ho mai sognato l'abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l'idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto, dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia".

Elodie a Verissimo: "Io e Andrea Iannone stiamo bene insieme"

A settembre 2022, Elodie era stata ospite di Verissimo e nel corso della sua intervista aveva parlato della relazione appena nata: "Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando ed è una bella frequentazione - aveva detto -. Io e Andrea stiamo bene insieme, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Andrea è un bravo corteggiatore". Sulla possibilità di avere un figlio, Elodie Di Patrizi aveva raccontato: "Al momento non ci penso spesso alla maternità, ma non voglio negarmi l'idea della famiglia".