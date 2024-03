Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi ospiti a Verissimo

Pronti a debuttare con una nuova fiction su Canale5, Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi vi aspettano a Verissimo, sabato 23 marzo dalle 16.30 su Canale 5.

Nata a Mazara del Vallo nel 1993, Giusy Buscemi viene eletta Miss Italia nel 2012 e nello stesso anno debutta sul grande schermo con Baci Salati, sotto la regia di Antonio Zeta. Da quel momento, la sua carriera passa per diverse interpretazioni in fiction e pellicole, fino al ruolo da protagonista in Vanina - Un vicequestore a Catania, in onda su Canale 5 da mercoledì 27 marzo. Nel cast della nuova fiction ci sarà anche Giorgio Marchesi, attore nato a Bergamo nel 1974. La sua carriera prende il via a teatro, per poi approdare anche in televisione attraverso diverse produzioni.

Nella vita privata, Giorgio Marchesi è legato all'attrice Simonetta Solder e dalla loro unione sono nati i figli Giacomo e Pietro Leone.