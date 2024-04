Giusy Buscemi tra carriera e vita da mamma: “Il segreto è non aspirare alla perfezione”

L'attrice, protagonista di "Vanina - Un vicequestore a Catania", parla in un'intervista di come riesca a conciliare il lavoro di attrice con la vita da mamma di tre figli

Alla domanda come riesca ad essere mamma e attrice, Giusy Buscemi risponde con ironia: "Facendo entrambe le cose male". Mamma di tre figli, avuti con il marito Jan Michelini, spiega in un'intervista a Balarm: "Non aspirando alla perfezione, con una grandissima collaborazione da parte dei nonni e di mio marito, perché le cose si fanno insieme e soprattutto organizzandosi ogni 24 ore".

"È impossibile fare programmi perché questo è un mestiere che cambia continuamente, è fatto di mesi di attesa in cui posso dedicarmi ai figli, a mio marito, con più tempo e momenti in cui bisogna avere pazienza", afferma Giusy Buscemi, protagonista della serie di Canale5 Vanina - Un vicequestore a Catania.

Parlando proprio della serie, l'attrice, quasi 31 anni, aggiunge: "Vanina è una ragazza che scappa da se stessa e da un passato doloroso, ma è anche una ragazza che ha voglia di vivere la leggerezza della sua giovinezza, aiutata dagli amici. Una cosa che mi piace tantissimo di Vanina è la sua ironia, il suo modo di sdrammatizzare anche le situazioni più assurde. Una cosa che invece non mi piace è la sua insonnia. Probabilmente perché io dormirei ovunque a qualsiasi ora e dappertutto".