Giuseppe Giofrè, l’addio all’amato nonno Stidda: “Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire”

Lutto per Giuseppe Giofrè . Il ballerino, 33 anni, annuncia sui social la scomparsa dell'amato nonno Stidda. "Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire adesso, ma nel mio cuore sei ancora qui, vicino a me. Ciao nonno", scrive Giuseppe Giofrè, che a Verissimo ha parlato spesso del legame speciale con suo nonno Giuseppe, a cui ha dedicato anche il suo libro Stidda. Il coraggio di un sogno .

"Il mio libro è dedicato a mio nonno e prende il nome di mio nonno. A Gioia Tauro lo chiamano così: Stidda. Nonno è meraviglioso, sempre sorridente", aveva raccontato il ballerino, nato a Gioia Tauro. A Verissimo, Giuseppe Giofrè ha ricevuto anche un videomessaggio da parte di suo nonno: "Giuseppe sei diventato una stella. Sono orgoglioso di te, hai seguito i miei consigli. Sei troppo in gamba. Ti voglio bene".