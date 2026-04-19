Giuseppe Giofrè, l’addio all’amato nonno Stidda: “Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire”

Lutto per Giuseppe Giofrè. Il ballerino, 33 anni, annuncia sui social la scomparsa dell'amato nonno Stidda. "Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire adesso, ma nel mio cuore sei ancora qui, vicino a me. Ciao nonno", scrive Giuseppe Giofrè, che a Verissimo ha parlato spesso del legame speciale con suo nonno Giuseppe, a cui ha dedicato anche il suo libro Stidda. Il coraggio di un sogno.
"Il mio libro è dedicato a mio nonno e prende il nome di mio nonno. A Gioia Tauro lo chiamano così: Stidda. Nonno è meraviglioso, sempre sorridente", aveva raccontato il ballerino, nato a Gioia Tauro. A Verissimo, Giuseppe Giofrè ha ricevuto anche un videomessaggio da parte di suo nonno: "Giuseppe sei diventato una stella. Sono orgoglioso di te, hai seguito i miei consigli. Sei troppo in gamba. Ti voglio bene".