Giuliano Sangiorgi ricorda il papà: “Sono passati 11 anni e non mi sono ancora abituato”

Giuliano Sangiorgi ha ricordato con un toccante post su Instagram il padre Gianfranco, scomparso l’11 gennaio nel 2013, all'età di 62 anni, in seguito a un infarto.

“Pà, facciamo che ricominciamo tutto? Facciamo che torniamo al momento esatto in cui sono venuto al mondo e tu mi hai stretto tra le tue braccia? Facciamo che abbiamo ancora davanti a noi di nuovo 62 anni da vivere insieme, ma stavolta facciamo che sappiamo che il tempo a disposizione, quello che ci è dato, è questo, così non perdiamo un istante della nostra vita insieme?”, ha scritto il frontman dei Negramaro a corredo dello scatto di un abbraccio con il padre.

“Ricominciamo tutto! Mi manchi pa’. Sono passati 11 anni da quel maledetto giorno… e non mi abituo!”, ha proseguito Giuliano Sangiorgi, che ha poi dedicato all’amato papà le parole del brano Pezzi di te dei Negramaro: “Ritorni tu e ritorneranno le mie ossa… Racconterò pezzi di te, ovunque andrò sarai con me, con me!”

Tra i tanti commenti al post anche quelli di Nino D’Angelo, Andrea Delogu e Carolina Crescentini, che hanno aggiunto alcuni cuori. “Certe mancanze non si possono descrivere! Ti abbraccio forte”, ha commentato, invece, Luca Abete.

Giuliano Sangiorgi, che si era avvicinato alla musica fin da bambino proprio grazie al padre, ospite a Verissimo nel 2020 aveva parlato della paternità e della sua famiglia.

"Se dobbiamo trovare un lato positivo del periodo di isolamento dovuto al Covid, per me è stato l'approfondimento delle relazioni familiari, perché ho vissuto molto mia figlia Stella", aveva detto il cantante a proposito della primogenita di 5 anni avuta con la compagna Ilaria Macchia.

"Non so che papà sono, ma mi piacerebbe capirlo. Per me è la domanda più importante a cui non so se darò una risposta. L'ho chiesto a Stella che papà sono, e continuerò a chiederglielo. Lei è così importante per me che è difficile rispondere, perché Stella è più importante della risposta stessa", aveva aggiunto Giuliano Sangiorgi.