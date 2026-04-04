Giulia Valentina è diventata mamma per la seconda volta. Con una serie di scatti, l'influencer, 35 anni, ha annunciato la nascita della seconda figlia. "Fatta", è la didascalia del post. Con le stesse parole - "fatto" - aveva annunciato a novembre del 2024 la nascita del primo figlio.

Anche l'annuncio della seconda gravidanza era avvenuto sui social con le stesse parole e la stessa modalità della prima, tra cui la scelta dell'outfit. "Volevo parlarvi di una cosa, perché stavo pensando a come dirlo. Come al solito, mi sono segnata un po' di idee e poi mi sono detta: Giulia, non ti è venuto in mente la prima volta, non ti verrà in mente neanche la seconda. Quindi ho detto, mi vesto allo stesso modo, inizio il video allo stesso modo e poi mi alzo in piedi", ha detto l'influencer nel video, aggiungendo nella didascalia: "Potreste pensare che sia un déjà vu, ma non è così, è il bambino numero due".